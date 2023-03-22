حوت العقارات.. عامل يستولى على 5 ملايين و410 آلاف جنيه بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع وحدة مباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ إثر استيلاءه من عدد من المواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و410 آلاف جنيه.

وذلك بزعم توظيف المبالغ المالية المستولى عليها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد أصول تلك المبالغ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يُفيد بورود محضرًا مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (هاني ا م- 50 عامًا- معلم، و7 أخرين يقيمون دائرة المحافظة).

يفيد بتضررهم من المدعو (رفعت ا م ا- 38 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز)؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين و410 ألف جنيه، لتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهد برد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.