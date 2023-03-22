الشيف حنان.. قصة أم مصرية جدعة كافحت لتربية أبنائها| شاهد

عرضت قناة دي إم سي الفضائية تقريرا عن الشيف حنان قصة الأم المصرية الجدعة التي استطاعت أن تقهر ظروفها بالتحدي عند وفاة زوجها .

أضاف التقرير أن الشيف حنان قبل وفاة زوجها كانت امرأة عادية جدا ولم تفكر يوما في العمل وبعد وفاة زوجها اضطرت للعمل حتى تستطيع بأداء الواجبات الخاصة المالية بأولادها من خلال تصنيع الأكلات وتوصيلها للمنازل بمساعدة ابنها ثم بعد ذلك عرض عليها أن تعمل مساعد شيف في مطعم وقامت فعلا بهذا العمل مع إنشاء قناة على اليوتيوب ونجحت وحققت مشاهدات مع نجاحها في تربية أولادها.

وعلقت حنان أن ربنا يكرم من يسعى ؛ مناشدة كل امرأة معيلة أن تشد حيلها وربنا هايكرمها مادامت تسعى للرزق بالحلال .