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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس 20 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 20 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق ، بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وأسلحة نارية وبيضاء ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

ضبط 20 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

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تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية ، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا بالقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص والعبور، بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".

وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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