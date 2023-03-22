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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 195 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم، الأربعاء، 195 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام  2023م.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

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وذكر  "أنور" أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الأدوية الغربية اللياقة البدنية راس ماشية الحمى القلاعية فيروس كورونا الماشية الماعز مديرية الطب البيطري

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