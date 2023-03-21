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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة اللياقة البدنية والصحية بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة اللياقة البدنية والصحية، وذلك  تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية والدكتور مجدى وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، والاعلامي رامى رضوان ، والدكتورة نورهان قنديل مدرب الصحة العامة ورائدة الأعمال فى مجال التغذية والكابتن محمد شوقى أخصائى تغذية رياضيين.

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أكد الدكتور محمد حسين  أن الجامعة تولب اهتماما لدعم الأنشطة الطلابية لدورها فى بناء شخصية الطلاب  مؤكدا على أهمية ممارسة الطلاب  للنشاط الرياضى فى رفع مستوى اللياقة البدنية  والحفاظ على الصحة موجهاً طلاب الجامعة بضرورة الاعتناء بمستوى اللياقة البدنية فى أجسادهم والتى تمكنهم من آداء واجباتهم فى الحياة بشكل صحيح، متمنياً لجميع الحضور موفور الصحة والسعادة.

 

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أهمية الرياضية فى تكوين شخصية الانسان، وبناء الاجسام، مؤكداً أنه لا يوجد بديل لممارسة الرياضية فى تحقيق الصحة البدنية والعقلية، موضحاً أن الوقاية عن طريق ممارسة الرياضة تعد أهم طرق مقاومة الأمراض والوصول إلى طالب قوى صحيح.

 

أضاف الإعلامي رامى رضوان أن مقولة "العقل السليم فى الجسم السليم" ليست مجرد حكمة ولكنها حقيقة علمية اثبتتها دراسات علمية، مؤكداً على وجود روابط بين اللياقة البدنية ومستوى التركيز وطريقة العمل والتعامل مع الأمور الحياتية بشكل أفضل، موجهاً جميع الطلاب بضرورة الحفاظ على صحتهم وممارسة الرياضة بشكل يومي مستشهداً بمقوله لمؤرخ اسكتلندى " من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء" .

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من جانبها شجعت الدكتورة نورهان قنديل الطلاب على اتباع الحياة الصحية، موجهة الشكر لإدارة الجامعة على تنظيم هذة الفاعليات التى تشجع الطلاب على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة، محذرة الطلاب من خطورة مرض السمنة الذى من مضاعفاته 190 مرضا آخر.


أضاف الكابتن محمد شوقى أن الحصول على قوام سليم وصحة جيدة يعد من أهم الأهداف التى نسعى اليها، وتتطلب تحقيق خطوات عديدة للوصول اليها، مؤكداً أن أكثر من يشعر بقيمة الصحة الذى حُرم منها.

 

شهدت فعاليات الحفل تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة، وهم الطالب ابراهيم خالد الششتاوى المقيد بكلية الحاسبات والمعلومات والطالب أحمد جمال فهمى المقيد بكلية التربية الرياضية والطالب حسن محمد الشرقاوى المقيد بكلية التربية الرياضية، والطالب عبد الرحمن خالد المتولى المقيد بكلية التربية الرياضية، والطالبة غنة بهى النجار المقيدة بكلية التربية الرياضية، والطالب فارس ياسر مسعد المقيد بكلية التمريض والطالبة نورهان محمد السعيد بكلية التربية الرياضية، والطالبة هالة خليل أبو كحة المقيدة بكلية التربية الرياضية، والطالب يوسف الحسينى أحمد المقيد بكلية التربية الرياضية. 


كما تم تكريم أيضاً لجنة تحكيم المسابقة، شملت الدكتورة وسام صلاح الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور على مبارك مدرس الاصابات الرياضية والتأهيل البدني، والدكتورة أميرة الشرقاوى مدرس الروماتيزم والتأهيل وأمراض السمنة بكلية الطب، والدكتورة أسماء نوفل الأستاذ المساعد بقم علوم الصحة الرياضية، والصيدلانية اسماء عطية المعيدة بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة والصيدلانى ابراهيم العزب المعيد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

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