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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية: تصعيد أفكار الطلاب للمنافسة بمعرض القاهرة للابتكار

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يكرم الطلاب الفائزين والمشاركين

كرم  الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الطلاب المشاركين في المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، وسلمهم شهادات تقدير وجوائز مالية، لأصحاب المشروعات الفائزة بالمعسكر، والذي تم تنظيمه، تحت شعار "توليد الأفكار الريادية والتفكير التصميمي"، في الفترة من 12 حتى 16 من مارس الجاري بمكتبة مصر العامة، كما كرم المشرفين على مشاركة الطلاب في المعسكر من أعضاء الهيئة المعاونة، بحضور الدكتور أحمد جمال تاجر، المدير التنفيذي لنادي ريادة أعمال بجامعة الأقصر.

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وأوضح عادل زين الدين، أن هناك فكرة فازت في المعسكر، قدمها طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، وجرى منح أصحابها جوائز مالية، ومن المقرر أن يتم تصعيدها، للمنافسة بمعرض القاهرة للابتكار، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت فعاليات المعسكر تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ودعم وتعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيادة د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، وبقيادة د. أحمد جمال تاجر، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وتحت إشراف ومتابعة د. وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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