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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دور الفنون في الحفاظ على التراث بقافلة ثقافية بالواحات البحرية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

جابت قافلة ثقافية نظمها فرع ثقافة الجيزة، الواحات البحرية على مدار اليومين الماضيين، تضمنت فعالياتها ندوة ثقافية أقامها نادي أدب بيت ثقافة الباويطي بعنوان "فنون الواحات البحرية والحفاظ على الهوية" أدارها الشاعر فاضل أحمد ناجي، شارك فيها  الشعراء علي نافع، عاطف عبد الرزاق، سكينة محمد، ومحمد السنوسي، وتناولوا خلالها الحديث عن الواحة وعاداتها وتقاليدها ودور الفنون في الحفاظ على التراث الواحاتي، كما قدم شعراء النادي باقة من قصائدهم الشعرية، مع عرض فني لفرقة الباويطي للفنون التلقائية والتي قدمت رقصات بعنوان "جارتي اللى من سني، قولوا قوم للنايم يصحى، أصفر ليموني، أغاني تراثية، وتابلوهات فلكلورية، وتابلوه العرس الواحاتي".

وتحت عنوان "الثقافة اللامادية المرتبطة بالواحات"، أقيمت المحاضرة التي ألقاها الباحث كرم ربيع، متناولًا الموروث الثقافي بالواحات البحرية من حكايات شعبية وموسيقى وأمثال الشعبية والأدب الشعبي، وأهميته في الحفاظ على الهوية المصرية، بجانب عرض مسرح عرائس قفازية بعنوان "أنا ابن مصر"، لتوضيح أهمية التمسك بهويتنا وثقافتنا، العرائس تحريك منى يوسف وسيد المصري والأداء الصوتي للفنانة ولاء زرزور، أعقبته مسابقة ثقافية وتوزبع مجلات قطر الندى هدية تحفيزية للتشجيع على القراءة والاطلاع بمشاركة يارا زرزور. جاءت الفعاليات بحضور د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة والتي شاركت بفقرة فنية لرسم البهجة على وجوه الأطفال بمشاركة الفنانة د. أماني الشيخ التي قدمت أيضا ورشة فنون تشكيلية للطباعة بالاستنسيل على قماش الخيش، وورشة رسم وتلوين لتجسيد أشهر معالم الواحات، أعقب ذلك عرض فني للتنورة التراثية للفنان سيد المصري.

وتحقيقاً للمشاركة الفعالة في إحياء التراث والتعرف على الموروث الشعبي القديم والعادات الواحاتية القديمة توجهت القافلة الثقافية في زيارة إلى متحف "تراث الواحات البحرية"، والذي يعد ذاكرة حية لأهالي الواحة، وفد أنشأه الفنان التلقائي الراحل محمود عيد ليحفظ من خلاله عادات وتقاليد الواحة، ويعبر في كل ركن عن تراث وحكايات لا تنتهي عن الواحات وأهلها وتقاليدها وعادتها في صورة مجسمات وتماثيل وأشكال ولوحات رملية.

أقيمت الفعاليات ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة التي تستهدف زيادة الوعى الثقافي لأهل الواحات وتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث تواصلت الفعاليات بمدرستي الباويطي والتربية الفكرية، حيث قدم كل من منى يوسف وسيد المصري عرض مسرح عرائس بعنوان "لبلب وأستاذ مبروك"، في حوار تفاعلي بين شخصيات العرض وطلاب المدرسة للتحذير من الغرور وتوضيح الفرق بينه وبين الثقة بالنفس، مع فقرة لتقديم المواهب في مجال القاء الشعر والغناء، مع حوار ثقافي عن "دور الأم في بناء جيل أفضل قادر على دفع ركب التنمية والتطوير"، إلى جانب مجموعة ورش فنية للتشكيل بالطين الأسواني وتكوين مجسمات تعبر عن أهم ما تشتهر به الواحات البحرية من نخيل وبيوت تراثية، مع ورشة رسم وتلوين للتعبير عن "عيد الأم، ومظاهر الاحتفال برمضان " أدارها ناصر رجب، بالإضافة إلى ورشة حكي عن "أهم المعالم السياحية والأثرية بالواحات البحرية" قدمتها هناء محمد.

قافلة ثقافية نادي أدب بيت ثقافة الباويطي فنون الواحات البحرية والحفاظ على الهوية الشاعر فاضل أحمد ناجي أنا ابن مصر القافلة الثقافية

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