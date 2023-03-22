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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الدفاع الروسي: دمرنا 20 ألف منشأة أوكرانية وقواتنا قامت بـ140 ألف غارة

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قال سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسي، إنّ القوات الروسية دمرت 20 ألف منشأة أوكرانية، كما شنت 140 ألف غارة جوية.  

وأضاف «شويجو»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، أنّ القوات الروسية اكتمل تحديثها بنسبة 85%، مع نهاية العام الماضي، وزادت القدرات القتالية للمنطقة العسكرية الشرقية بشكل ملحوظـ، موضحًا أن العام الماضي تلقى 400 وحدة من المعدات الحديثة، بينها طراد الغواصة النووية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وأوضح أن العام الماضي قررت وزارة الدفاع تعيين أكثر من 2500 شخص، في حركة الضباط من أجل إعادة بناء خط «بايكال -آمور» الرئيسي «أطول خطوط السكك الحديدية»، كما قدمت روسيا المساعدة للسكان المدنيين، من خلال 3 معابر في إقليم بريمورسك ومنطقة آمور.

وذكر وزير الدفاع الروسي، أنّ القيادة الروسية هدفها توفير الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، والتصدي إلى كل التهديدات الخاصة بالأمن العسكري في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي، وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت 3 مسيّرات أوكرانية حاولت استهداف القرم وسيفاستوبول.

وتابع: «من المقرر أن تقام العروض العسكرية العام الجاري، في 28 مدينة روسية وتضم 55 ألف شخص و1200 قطعة من الأسلحة، ويتذكر الشعب الروسي دروس الماضي، ويعلمون من خلال التعاون والتكاتف يمكننا هزيمة العدو لحماية وطننا».

ولفت إلى أن هناك إحياء للأيديولوجية النازية ومحاولات كتابة التاريخ لتبرير المجرمين الذين تلخط أيدهم بدماء المدنيين، مؤكدًا أننا هذا العام سننتهي من تجهيز النظام الدفاعي الصاروخي.  

وبشأن العرض العسكري في عيد النصر على النازية، 9 مايو المقبل، قال الوزير إن أكثر من 10 آلاف شخص سيشاركون في العرض المخصص للذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى بالميدان الأحمر.

وزير الدفاع الروسي القوات الروسية منشأة أوكرانية وزارة الدفاع

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