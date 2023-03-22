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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| ضبط لصوص المقابر بالقليوبية.. تفاصيل جريمة الصحراء.. الجديد في وظائف النيابة الادارية

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عدد من الاخبار المهامة خلال الساعات الماضية.. ومن بينها 

القبض علي لصوص المقابر بالقليوبية 

رصدت الأجهزة الأمنية تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً صور فوتوغرافية تشير إلى سرقة أبواب إحدى المقابر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.

 وبإستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر بإكتشافه سرقة (2) بوابة حديدية لمقبرتين ولم يتهم أحد فى إرتكاب الواقعة

https://www.elbalad.news/5699795

 

كشف لغز اختفاء رجل بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدًا سيارة ملاكى وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

https://www.elbalad.news/5699701

 

القبض علي دجال الاسكندرية 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

https://www.elbalad.news/5699661

 

سحب ملفات التعيبن في وظائف النيابة الادارية 

حددت النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، موعدا لخريجي كلية الحقوق بجامعتي أزهر طنطا – أزهر دمنهور دفعة 2022، لسحب ملفات التقدم لوظيفة معاون نيابة ادارية.. وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، علي ان ينتهى التقديم لجميع الجامعات فى 28 من الشهر الجاري.

https://www.elbalad.news/5699529

 

الداخلية تكرم امهات وزوجات الشهداء 

قامت وزارة الداخلية بتنظيم إحتفاليات بمناسبة عيد الأم 2023 لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء بمختلف المحافظات ، فضلاً عن تقديم الهدايا العينية والورود ، وقضاء يوم ترفيهى معهم.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.

https://www.elbalad.news/5699823

 

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