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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الحرب.. تحذير عاجل من كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن إجبار بيونج يانج على نزع السلاح النووي هو بمثابة إعلان الحرب على كوريا الشمالية.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال تشو تشول سو، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن "إجبار كوريا الشمالية على التخلي عن الأسلحة النووية يشبه إعلان الحرب".

وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في خطاب ألقاه في الدورة السابعة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لكوريا الشمالية في سبتمبر، إن بيونج يانج لن تتخلى عن الأسلحة النووية، حتى لو فرض عليها عقوبات مدتها 100 عام.

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واعتمدت الدورة السابعة لمجلس الشعب الأعلى مرسومًا بعنوان "السياسة المتعلقة بالأسلحة النووية"، يشرع حيازة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للأسلحة النووية داخل الجمهورية.

كوريا الشمالية كيم جونج أون الاسلحة النووية بيونج يانج الزعيم الكوري الشمالي

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