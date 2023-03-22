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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خدود ابنة زعيم كوريا الشمالية تثير استياء المواطنين.. ما الأمر؟

ابنة زعيم كوريا الشمالية
ابنة زعيم كوريا الشمالية

كشف تقرير أمريكي، أن مواطني كوريا الشمالية يشعرون بالاستياء من خدود ابنة زعيم البلاد كيم جونج أون التي بدأت تظهر علنًا برفقة والدها بكثرة في العديد من المناسبات المهمة.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن الكوريين الشماليين يشعرون بالاستياء من كيم جو آي، لأنها تبدو ممتلئة، وكأنها تتغذى جيدًا بينما يتضور بقية الشعب جوعًا.

وقال أحد المقيمين في شمال بيونجان لإذاعة "آسيا الحرة" إن: "الناس يلاحظون الخدود الممتلئة لابنة الزعيم، ويقولون أشياء مثل لا بد أنها تأكل جيدًا، وجهها أبيض، ممتلئ الجسم مثل القمر".

وأضاف: "معظم الناس غير قادرين على تناول الطعام بشكل صحيح لذلك تبرز عظام الوجنتين من وجوههم أكثر من أي وقت مضى".

وقال مصدر آخر إن السكان في شمال العاصمة في إقليم بيونجان الجنوبي، يرون مظهر كيم جو آي الممتلئ ثم يقارنونه بالأطفال في منطقتهم، الذين يكافحون من أجل تناول الطعام.

وأضاف: "أنهم غاضبون من رؤية الوجه الأبيض الممتلئ للطفلة المحببة، أنه يظهر في كثير من الأحيان في الدعاية".

ولفت "يقولون إنها تبدو مختلفة تمامًا عن أطفال عامة الناس، الذين لا يستطيعون حتى تناول ثلاث وجبات في اليوم بسبب نقص الطعام".

كما اشتكى المصدر من أنه "من النفاق أن تعاقب السلطات أطفال المدارس الثانوية على إطالة شعرهم أو مواكبة اتجاهات الموضة، وكلاهما ينظر إليهما على أنهما يشيدان بالثقافة الرأسمالية، بينما تتجول ابنة الزعيم بملابس راقية".

وأشار: "ملابس الطفلة ومظهرها مختلفان تماما عن أي فتاة مراهقة عادية في البلاد".

وكانت هناك تكهنات بأن كيم جو آي ستكون خليفة والدها، لكن المسؤولين الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه من السابق لأوانه تحديد ذلك.

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