بسبب رشوة .. اعتقال جنرال كبير بالحرس الوطني الروسي

أفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، بأن محكمة عسكرية روسية أمرت باعتقال، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية للحرس الوطني الروسي، الجنرال فاديم دراجوميريتسكي، بتهمة تلقي رشوة.

وقالت “تاس”، إن محققين عسكريين فتحوا قضية جنائية ضد دراجوميرتسكي بعد اتهامه بتلقي مبالغ كبيرة كرشاوى.

ولم تفصح عن تفاصيل أدلة القضية المرفوعة ضد دراجوميرتسكي أو دوره في القضية إن وجدت، لكنها قالت إن هذه الخطوة كانت نتيجة جهود من قبل جهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني.

وأوضحت أن دراجوميرتسكي كان يشتبه في تلقيه عمولات من مقاول أعاد بناء وحدة عسكرية في منطقة موسكو، مع بيانات أولية تظهر تحويل 19 مليون روبل (250 ألف دولار).