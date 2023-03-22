عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة اقتصادية كارثية.. تحذيرات من انهيار 50 بنكا في أمريكا

ضربة اقتصادية كارثية..
ضربة اقتصادية كارثية.. تحذيرات من انهيار 50 بنك في أمريكا

قال نائب المدير التنفيذي السابق لبنك “ليمان براذرز”، لورانس ماكدونالد، إن الأزمة المصرفية قد تتسبب في انهيار 50 بنكا جديدا في الولايات المتحدة إذا لم تتخذ سلطات البلاد الخطوات المناسبة لحل المشكلات الهيكلية.

وقال ماكدونالد: “من المرجح أن يضطر صانعو السياسة إلى فرض اقتطاع أكبر بكثير للحفاظ على تدفقات الودائع الخارجة من الحسابات المصرفية التي تتجاوز بشكل كبير 250 ألف دولار”.

وكان انهيار بنك ليمان براذرز، الذي تسبب في توقف أسواق التمويل، وجعل من الصعب على المقرضين العالميين الحصول على دولارات أمريكية، بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ووفقًا لماكدونالد، فإن المشاكل الحالية التي تتحدى القطاع المصرفي الأمريكي تشبه إلى حد بعيد تلك التي سبقت الانهيار الشائن للعملاق المالي.

أمريكا تستدعي السفير الإسرائيلي .. اعرف السبب

للفلسطينيين تاريخ وثقافة غنية.. أمريكا ترد على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف

وأضاف أنه “من المتوقع أن تخسر البنوك الإقليمية الأمريكية مئات المليارات من الدولارات مع انتقال هذه الأموال لا محالة إلى مقرضين أكبر، ثم إلى سندات الخزانة”.

وقال ماكدونالد إن السلطات الأمريكية ستضطر إلى زيادة ضمانات الودائع بشكل كبير مقارنة بالضمانات الحالية.

وبالأمس، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية يناقشون زيادة تأمين الودائع في حالة حدوث تدهور في القطاع المصرفي.

وحسب ما ورد ستتطلب الخطوة أموالاً من صندوق استقرار الصرف التابع لوزارة الخزانة.

واتهم ماكدونالد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باتباع سياسات غير كافية في تشديد السياسة النقدية.

أمريكا الولايات المتحدة الأزمة المالية العالمية ماكدونالد ليمان براذرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن ابنة الفنان رشوان توفيق ضده

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

موضوعات متعلقة

حارب عدوك بسلاحه.. نائب أردني يرد على إسرائيل بخريطة جديدة| تفاصيل

جريمة قتل دون جثة| جدل بالعراق بسبب حكم قضائي .. تفاصيل

قطر.. مصرع شخص في انهيار مبنى بالدوحة

الإمارات.. الإفراج عن 338 مسجونا في رأس الخيمة بمناسبة شهر رمضان

كيف يصوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خارج كوكب الأرض؟

صحف الإمارات| الإفراج عن 1025 سجينا بمناسبة شهر رمضان.. وتطبيق إلكتروني لمتابعة الحافلات المدرسية

بعد شائعة إسلامه.. حقيقة اقتناء رونالدو نسخة من المصحف الشريف| شاهد

صحف السعودية| وزارة التجارة تطلق موسم التخفيضات في المملكة.. وخادم الحرمين الشريفين يهنئ المواطنين بحلول شهر رمضان

ترشيحاتنا

مكبل اليدين.. طلب صادم من ترامب خلال مثوله أمام المحكمة

اطمنوا على ولادكم.. رسالة من الرئيس السيسي لأولياء أمور طلاب أكاديمية الشرطة

درس لكوكب الأرض بأسره.. تحذير من رد روسي رهيب في أوكرانيا

الرئيس السيسي: حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان..فيديو

قصر باكنجهام: الاحتجاجات في فرنسا قد تؤثر على زيارة الملك تشارلز للبلاد

دعوة للتفرقة.. تحرك عاجل من وزارة الداخلية العراقية ضد الداعين للفوضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

طريقة تخزين السبانخ بخطوات سهلة و بسيطة

صادم.. هل قطة أفعي الأمازون المدهشة مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي

القرش العفريت.. روسي يعثر على سمكة نادرة تشبه الكائنات الفضائية

فيديو

كنز من الذهب تملكه مصر.. إيه الحكاية؟

ميسي في السعودية .. تفاصيل انتقاله بصفقة مفاجئة

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ