ضربة اقتصادية كارثية.. تحذيرات من انهيار 50 بنكا في أمريكا

قال نائب المدير التنفيذي السابق لبنك “ليمان براذرز”، لورانس ماكدونالد، إن الأزمة المصرفية قد تتسبب في انهيار 50 بنكا جديدا في الولايات المتحدة إذا لم تتخذ سلطات البلاد الخطوات المناسبة لحل المشكلات الهيكلية.

وقال ماكدونالد: “من المرجح أن يضطر صانعو السياسة إلى فرض اقتطاع أكبر بكثير للحفاظ على تدفقات الودائع الخارجة من الحسابات المصرفية التي تتجاوز بشكل كبير 250 ألف دولار”.

وكان انهيار بنك ليمان براذرز، الذي تسبب في توقف أسواق التمويل، وجعل من الصعب على المقرضين العالميين الحصول على دولارات أمريكية، بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ووفقًا لماكدونالد، فإن المشاكل الحالية التي تتحدى القطاع المصرفي الأمريكي تشبه إلى حد بعيد تلك التي سبقت الانهيار الشائن للعملاق المالي.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تخسر البنوك الإقليمية الأمريكية مئات المليارات من الدولارات مع انتقال هذه الأموال لا محالة إلى مقرضين أكبر، ثم إلى سندات الخزانة”.

وقال ماكدونالد إن السلطات الأمريكية ستضطر إلى زيادة ضمانات الودائع بشكل كبير مقارنة بالضمانات الحالية.

وبالأمس، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية يناقشون زيادة تأمين الودائع في حالة حدوث تدهور في القطاع المصرفي.

وحسب ما ورد ستتطلب الخطوة أموالاً من صندوق استقرار الصرف التابع لوزارة الخزانة.

واتهم ماكدونالد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول باتباع سياسات غير كافية في تشديد السياسة النقدية.