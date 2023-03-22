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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراسل القاهرة الإخبارية: روسيا تحرز نصرا على أمريكا بخط الغاز الجديد.. تفاصيل

خط الغاز
خط الغاز

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن هناك ملفات عديدة، ناقشها الرئيس الصيني مع نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الأيام الـ3 الماضية.

وتابع أن الرئيس الروسي التقى نظيره الصيني شي جين بينج، لساعات عديدة، ليؤكد بوتين لنظيره عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية التي تجمع بين البلدين، أما الخبراء استنتجوا أن الرئيس الصيني أثبت الآن وقوف بلاده إلى جانب روسيا وأن المشروع الأمريكي في عزل روسيا تم إفشاله.

 

 إنشاء مشروع أنابيب الغاز الجديد

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن روسيا الآن حققت نصرا على الولايات المتحدة الأمريكية حسب قراءة الخبراء بطبيعة الحال من خلال إنشاء مشروع أنابيب الغاز الجديد “قوة سيبيريا 2” مع الصين، و"خط نوردستريم 2” الذي أنشأته روسيا مع ألمانيا خلال السنوات الماضية تم ضربه من قبل الولايات المتحدة نتيجة الضغط الأمريكي على ألمانيا للابتعاد عن هذا الخط.

روسيا الولايات المتحدة الرئيس الصينى فلاديمير بوتين مشروع أنابيب الغاز

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