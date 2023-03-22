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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة بقيمة 1.41 مليار درهم منها 58 مبايعة للأراضي بقيمة 226.73 مليون درهم و488 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

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وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 479.2 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 337.33 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 141.87 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 238 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 53 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 201.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 85 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 26 مليون درهم.

اقتصاد الامارات وكالة انباء الامارات التصرفات العقارية الأراضي والأملاك عقارات دبي

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