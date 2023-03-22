استفتاء الكاف.. كهربا رجل الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تتويج محمود كهرباء رجل المرحلة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير : "جمهور الاهلي يتوج محمود كهربا رجلا للمرحله الخامسه في دورى الابطال في استفتاء الكاف علي تويتر ألف مبروك يا كهربا ياطيب".

وفي هذا الإطار، فجر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن صدور عقوبة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط.

وقال عامر حسين: "لا توجد أي عقوبة ضد محمود كهربا، ولجنة الانضباط لم تقم بإرسال أي عقوبات ضد اللاعب، وحال صدور قرار رسمي يكون من خلال اللجنة مع المدير التنفيذي للاتحاد".

وأضاف: "ليس من حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الاطلاع على أي قرارات انضباطية بشأن العقوبات الصادرة".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت أنباءً حول صدور قرار بمعاقبة محمود كهربا نتيجة هتافاته مع الجماهير ضد الزمالك، ولكن لا يوجد قرار رسمي صادر حتى الآن.