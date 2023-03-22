عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استفتاء الكاف.. كهربا رجل الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

كهربا
كهربا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تتويج محمود كهرباء رجل المرحلة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب شوبير : "جمهور الاهلي يتوج محمود كهربا رجلا للمرحله الخامسه في دورى الابطال في استفتاء الكاف علي تويتر ألف مبروك يا كهربا ياطيب".

 

وفي هذا الإطار، فجر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن صدور عقوبة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط.

 

وقال عامر حسين: "لا توجد أي عقوبة ضد محمود كهربا، ولجنة الانضباط لم تقم بإرسال أي عقوبات ضد اللاعب، وحال صدور قرار رسمي يكون من خلال اللجنة مع المدير التنفيذي للاتحاد".

وأضاف: "ليس من حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الاطلاع على أي قرارات انضباطية بشأن العقوبات الصادرة".

يذكر أن الفترة الماضية شهدت أنباءً حول صدور قرار بمعاقبة محمود كهربا نتيجة هتافاته مع الجماهير ضد الزمالك، ولكن لا يوجد قرار رسمي صادر حتى الآن.

أحمد شوبير ع إصابة محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

زوجها حاول التخلص من حياته بعد الجريمة..النيابةُ تكشف تفاصيل مقتل أم وابنتيْهِا بطنطا

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن ابنة الفنان رشوان توفيق ضده

ترشيحاتنا

20 اسمًا جديدًا.. تعرف على الفنانين المنضمين للجزء الثاني من «رمضان كريم»|فيديو

شعر به سكان ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. زلزال قوي يضرب سويسرا

تفسيرات غير متوقعة لرؤيا صيام رمضان في المنام .. تعرفوا عليها

النيابة العامة تكشف سر قتل رجل لزوجته وأبنائه بطنطا .. اعترافات

رقم صادم .. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

السيسي عن مراكز التأهيل: هدفنا إصلاح الإنسان ولا نريد معاقبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يساعد في الوقاية من السرطان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد صيام رمضان

تسبب الجوع والعطش.. احذر تناول هذه الأطعمة في السحور

نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

طريقة تخزين السبانخ بخطوات سهلة و بسيطة

فيديو

تحذير شديد من طقس أول أيام رمضان | تغطية خاصة

الفراخ بـ74 جنيها للكيلو.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض

كنز من الذهب تملكه مصر.. إيه الحكاية؟

ميسي في السعودية .. تفاصيل انتقاله بصفقة مفاجئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ