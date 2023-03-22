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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم .. أخر تطورات غرامة كهربا وانتهاء أزمة فيريرا المالية

مباراة الزمالك وإنبي
مباراة الزمالك وإنبي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأربعاء داخل النادي.
 

أخبار الأهلي.. ورطة الانسحاب وأزمة تذاكر بمباراة الهلال ومفاجأة في عقوبات كهربا

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

هوية مدرب الزمالك أمام البنك الأهلي

كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود اتجاه لتولي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في لقاء البنك الأهلي المقبل في بطولة كأس الرابطة.

يأتي ذلك بعد استقرار إدارة النادي على رحيل المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وعقب اعتذار أسامة نبيه المدرب العام عن عدم الاستمرار في منصبه.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اتفاق أغلبية الأعضاء على تواجد مدير فني أجنبي خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

إنتهاء أزمة الشرط الجزائي

كشف الإعلامي محمد شبانة،  كواليس رحيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قيادة الفريق.

وأضاف محمد شبانة خلال تقديم عبر برنامجه “من الآخر” عبر أثير "شعبي إف إم “ أن مجلس الإدارة توصل لإتفاق مع فيريرا لإنهاء التعاقد بخصم 50 % من قيمة حقوقه مع تقسيط المبلغ المتبقي وهو مارحب به المدير الفني  من أجل الفريق .

وتابع: ”الإدارة نجحت في إنهاء التعاقد مع فيريرا بإحترام وستقوم بتكريم المدير الفني لنادي الزمالك قبل رحيله".

جهاز فني أوروبي.. شوبير يكشف بقاء 3 مدربين بعد رحيل فيريرا عن الزمالك

شوبير يحذر: حالتان تطيح بالأهلي خارج أفريقيا أمام الهلال السوداني

رحيل ثلاثي الزمالك

أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تجديد عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر إضافة إلى حمزة المثلوثي أولوية كبيرة لدى مجلس الإدارة.

وينتهي عقد الثلاثي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وحمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح خالد لطيف عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى: "من أولويات إدارة الزمالك تجديد عقود اللاعبين المميزين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه والمثلوثي".

وأضاف خالد لطيف: "الأولوية الأكبر بالنسبة لنادي الزمالك الآن هي اختيار جهاز فني جديد، ثم سنكثف مفاوضات تجديد عقد الثلاثي لأنهم ركائز أساسية للفريق".

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

السادسة في الطريق.. الزمالك يودع 5 بطولات تحت قيادة فيريرا

إيقاف كهربا و غرامة الزمالك


فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة المقرّرة من فيفا”.

وتابع: “كهربا سيرسل المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من المشاركة وذلك قبل يوم 11-4 القادم".

واختتم: “في حال لم يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف لكن كهربا سيُسدّد الغرامة وعلي عباس المحامي الدولي بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.

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