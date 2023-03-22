عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. ورطة الانسحاب وأزمة تذاكر بمباراة الهلال ومفاجأة في عقوبات كهربا

مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي 

وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

السادسة في الطريق.. الزمالك يودع 5 بطولات تحت قيادة فيريرا

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

أزمة تذاكر فى مباراة الأهلي والهلال السوداني

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحاول الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني أمام جماهيره بعد الموافقة على حضور 50 ألف مشجع.

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة


مفاجأة في عقوبة كهربا نجم الأهلي

فجر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشان صدور عقوبة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط.

وقال عامر حسين: "لا توجد أي عقوبة ضد محمود كهربا، نجم النادي الأهلي ولجنة الانضباط لم تقم بإرسال أي عقوبات ضد اللاعب، وحال صدور قرار رسمي يكون من خلال اللجنة مع المدير التنفيذي للاتحاد".

وأضاف: "ليس من حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الاطلاع على أي قرارات انضباطية بشأن العقوبات الصادرة".

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

أخبار الأهلي.. الإنسحاب من كأس الرابطة وتجهيز بديل ديانج وتأجيل مواجهة الهلال

عقوبات انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية عن موقفها من انسحاب الأهلي من المشاركة ببطولة كأس الرابطة في نسخته الثانية بعد مشاركته في القرعة التي أسفرت عن مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي بدور الـ16 قبل أن ينسحب المارد الأحمر.

وقررت رابطة الأندية تطبيق اللائحة على النادي الأهلي، وهي توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه لانسحابه من المسابقة بعد مشاركته في القرعة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، الثلاثاء، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وبرر الأهلي قراراه بأنه نتيجة لضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

ودرس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

من أبناء النادي.. أمين صندوق الزمالك يرشح مدربا مؤقتا لخلافة فيريرا

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وزامبيا بتصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة حصريا

غرامة كهربا والزمالك

فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة المقرّرة من فيفا”.

وتابع: “كهربا سيرسل المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من المشاركة، وذلك قبل يوم 11-4 القادم".

واختتم: “في حال لم يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف، لكن كهربا سيُسدّد الغرامة، وعلي عباس، المحامي الدولي، بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.
 

الأهلى الهلال السوادني كهربا اتحاد الكرة كأس الرابطة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

57 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الدواجن الآن مع دخول أطنان الفراخ البرازيلي

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن ابنة الفنان رشوان توفيق ضده

هيتوقف| محامي كهربا يُفجر مفاجأة جديدة بشأن غرامة الزمالك

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا

متعب يشيد بقرار حضور 50 ألف مشجع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

مكبل اليدين.. طلب صادم من ترامب خلال مثوله أمام المحكمة

اطمنوا على ولادكم.. رسالة من الرئيس السيسي لأولياء أمور طلاب أكاديمية الشرطة

درس لكوكب الأرض بأسره.. تحذير من رد روسي رهيب في أوكرانيا

الرئيس السيسي: حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان..فيديو

قصر باكنجهام: الاحتجاجات في فرنسا قد تؤثر على زيارة الملك تشارلز للبلاد

دعوة للتفرقة.. تحرك عاجل من وزارة الداخلية العراقية ضد الداعين للفوضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|هذه الأبراج الأكثر جدلا.. فستان زفاف زوجة إمام عاشور يثير الجدل.. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

طريقة تخزين السبانخ بخطوات سهلة و بسيطة

صادم.. هل قطة أفعي الأمازون المدهشة مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي

القرش العفريت.. روسي يعثر على سمكة نادرة تشبه الكائنات الفضائية

فيديو

كنز من الذهب تملكه مصر.. إيه الحكاية؟

ميسي في السعودية .. تفاصيل انتقاله بصفقة مفاجئة

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

تراجع أسعار الذهب والدولار اليوم الأربعاء| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ