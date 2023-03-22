أخبار الأهلي.. ورطة الانسحاب وأزمة تذاكر بمباراة الهلال ومفاجأة في عقوبات كهربا

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي

وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء، داخل النادي.

أزمة تذاكر فى مباراة الأهلي والهلال السوداني

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحاول الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني أمام جماهيره بعد الموافقة على حضور 50 ألف مشجع.



مفاجأة في عقوبة كهربا نجم الأهلي

فجر عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة بشان صدور عقوبة ضد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط.

وقال عامر حسين: "لا توجد أي عقوبة ضد محمود كهربا، نجم النادي الأهلي ولجنة الانضباط لم تقم بإرسال أي عقوبات ضد اللاعب، وحال صدور قرار رسمي يكون من خلال اللجنة مع المدير التنفيذي للاتحاد".

وأضاف: "ليس من حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الاطلاع على أي قرارات انضباطية بشأن العقوبات الصادرة".

عقوبات انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

كشفت رابطة الأندية المصرية عن موقفها من انسحاب الأهلي من المشاركة ببطولة كأس الرابطة في نسخته الثانية بعد مشاركته في القرعة التي أسفرت عن مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي بدور الـ16 قبل أن ينسحب المارد الأحمر.

وقررت رابطة الأندية تطبيق اللائحة على النادي الأهلي، وهي توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه لانسحابه من المسابقة بعد مشاركته في القرعة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس، الثلاثاء، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وبرر الأهلي قراراه بأنه نتيجة لضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

ودرس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

غرامة كهربا والزمالك

فجّر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيُسدّد الغرامة لنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة المقرّرة من فيفا”.

وتابع: “كهربا سيرسل المبلغ على حساب الزمالك المُسجل لدى الاتحاد الدولي ”فيفا" حتى يتمكن من المشاركة، وذلك قبل يوم 11-4 القادم".

واختتم: “في حال لم يسدّد كهربا بالتأكيد هيتوقف، لكن كهربا سيُسدّد الغرامة، وعلي عباس، المحامي الدولي، بدأ إجراءات تسديد الغرامة من خلال مراسلته مع الفيفا”.

