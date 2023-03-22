فعل الصواب.. اعتراف صادم من ضابط بالجيش الأمريكي على تحذير بوتين للغرب

قال لوكاس جيج، الضابط بالجيش الأمريكي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فعل الشيء الصحيح بتحذير الغرب من عواقب استخدام ذخائر اليورانيوم في أوكرانيا.

وكتب في تغريدة على “تويتر”: "بوتين محق في رسم خط أحمر بشأن استخدام أوكرانيا لليورانيوم المنضب".

ولفت جيج الانتباه إلي إصابة أطفال العراق بتشوهات خلقية مروعة لأن الولايات المتحدة استخدمت مثل هذه المقذوفات خلال حرب غير شرعية في ذلك البلد.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من أن رد روسيا على استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في أوكرانيا سيكون رهيبا.

وقال لوكاشينكو: "بمجرد أن تنفجر هذه الذخائر على مواقع القوات الروسية، سترى أن الإجابة ستكون مروعة، وستكون درسًا لكوكب الأرض بأسره".

كما حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من تزويد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب لـ أوكرانيا، لافتا إلى أن هذا سينقل الأزمة إلى "مستوى خطير جديد".

وقال لافروف، إن بريطانيا ستزود أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب مما يشكل تصعيدا كبيرا للأزمة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن موسكو ستكون مضطرة للرد على هذا التصعيد البريطاني بما يتماشى مع العقيدة النووية الروسية.