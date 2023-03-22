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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق .. غادة عادل : مفيش سينما نظيفة

غادة عادل
غادة عادل

حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " أنا والقناع " المذاع على قناة " الحياة ".

 

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وقالت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، :" ابني وجه اللوم لي بسبب مشهد في فيلم ولاد رزق".

وأضافت غادة عادل:" مكنتش قايلة لأولادي انني أشارك في فيلم ولاد رزق كضيفة شرف ".

 وتابعت غادة عادل :"  مفيش حاجة اسمها دور جريء، والفنان يقوم بتجسيد شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية الحقيقية له".

 وأكملت غادة عادل :" مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة "، مضيفة:" الفنان يجسد شخصية بكافة تفاصيلها ولا تعبر هذه الشخصية التي يقوم بتجسيدها عن تفاصيل شخصيته الحقيقية".

غادة عادل مني عبد الوهاب ولاد رزق رمضان اخبار التوك شو

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