غادة عادل تحسم الجدل حول العودة لـ طليقها مجدي الهواري

حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " أنا والقناع " المذاع على قناة " الحياة ".

وتحدثت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجها السابق مجدي الهواري، قائلة:" بدأت تشغلني فكرة كوني بمفردي".

وقالت غادة عادل :" مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط ".

وأضافت غادة عادل:" مجدي الهواري شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي ".

وتابعت غادة عادل :" قيامي بالشكر في شخصية مجدي الهواري لا تعني أنني أرغب في العودة له، وتوصلت لقناعة أنا ومجدي بأننا أصبحنا ننفذ أشياء أفضل لابنائنا وإحنا صحاب".

واكملت غادة عادل :" مريت بمشاكل زوجية طبيعية في أي حياة زوجية مع مجدي الهواري، وإحنا عندنا عيال كتير وشغلنا صعب ".

ولفتت غادة عادل :" انا متاكدة إن مجدي الهواري كان بيخاف عليا وعلى ولادي ووانفصالي عن مجدي الهواري لا يعني أنه سيء او انا سيئة".