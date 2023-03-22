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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عادل تحسم الجدل حول العودة لـ طليقها مجدي الهواري

غادة عادل
غادة عادل

حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " أنا والقناع " المذاع على قناة " الحياة ".

 

لو اتجوز هفرحله.. رد غير متوقع من غادة عادل عن علاقتها بطليقها

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وتحدثت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجها السابق مجدي الهواري، قائلة:"  بدأت تشغلني فكرة كوني بمفردي".

 

وقالت غادة عادل :" مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط ".

 

وأضافت غادة عادل:" مجدي الهواري شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي ".

 

 وتابعت غادة عادل :"  قيامي بالشكر في شخصية مجدي الهواري لا تعني أنني أرغب في العودة له، وتوصلت لقناعة أنا ومجدي  بأننا أصبحنا ننفذ أشياء أفضل لابنائنا وإحنا صحاب".

 

 

 واكملت غادة عادل :"  مريت بمشاكل زوجية طبيعية في أي حياة زوجية  مع مجدي الهواري، وإحنا عندنا عيال كتير وشغلنا صعب ".

 

ولفتت غادة عادل :" انا متاكدة إن مجدي  الهواري كان بيخاف عليا وعلى ولادي ووانفصالي عن مجدي الهواري لا يعني أنه سيء او انا سيئة".

غادة عادل مجدي الهواري الهواري اخبار التوك شو أنا والقناع

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