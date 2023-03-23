المجلس التنفيذي بالوادي الجديد يقرر تكثيف مبادرات توفير السلع الأساسية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع، بتقديم التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر قيادةً وشعبًا بالخير واليمن والبركات، ومشددًا على الجاهزية التامة بجميع القطاعات لاستقبال الشهر الفضيل.

وتضمنت أهم القرارات رفع درجة الاستعدادات بالمراكز والقطاعات الخدمية، وتكثيف مبادرات توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وتفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للعاملين بها، وتعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية خلال شهر رمضان لتبدأ من 8 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما وجه المحافظ بحصر المحال التجارية غير المُرخصة على مستوى المحافظة لتقنين أوضاعها، ودراسة تخفيض قيمة الترخيص بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، والمتابعة الدورية لإجراءات تنفيذ مبادرة التشجير التابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة مليون شجرة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبدء التجهيز للمشاركة في دورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.