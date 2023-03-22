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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد: تنظيم مسابقة دينية ثقافية للطلاب طوال شهر رمضان

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن تنظيم مسابقة دينية ثقافية لطلاب المحافظة بالتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية.

وتستهدف الطلاب من المراحل المختلفة وتشمل رياض الأطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية (عام وفني) وطلاب التربية الخاصة (فكرية . صم . دمج) بجميع الادارات التعليمية، حيث يتم طرح ( سؤال كل يوم ) على صفحة العلاقات العامة بالمديرية لمدة 20 يوم بداية من الشهر الكريم ، ويتم تجميع الإجابات وإرسالها بآخر أيام المسابقة (20رمضان) عبر الرابط الذى سيتم نشره مع آخر حلقة بالمسابقة.

وقال سيد عبد العزيز عطيه مدير التعليم بالمحافظة، أنه سيتم إجراء القرعة للإجابات الصحيحة وإعلان الفائزين ومنحهم الجوائز بحفل الختام وذلك ضمن جهود المديرية لتحفيز الطلاب على التحصيل العلمي وتعزيز الثقافة الدينية والعامه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد 

واضاف وكيل التعليم بالمحافظة عن انتهاء الإستعداد والتجهيز لإنطلاق فوازير رمضان بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برئاسة ناهد يونس مدير الإدارة، بعنوان فكر وجاوب بعد مشاهدة الفيديو عن فوازير "جدو عاشور" وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.

وقال مدير التعليم بالمحافظة ، أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة .رياض الاطفال - الابتدائية - الإعدادية - الثانوية (عام وفني) وطلاب التربية الخاصة (فكرية . صم . دمج) بجميع الادارات التعليمية.

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يتم تلقى الاجابات من خلال التعليقات على الصفحة من الآن وحتى 5 مساء الثلاثاء 14 مارس ويتم آختيار وإعلان الفائز عن طريق القرعة ويتم منحه جائزة فورية، وتكون الإجابات والمشاركات فى تعليقات المنشور مدون بها الإدارة التعليمية، اسم الطالب، الصف الدراسى، رقم التليفون للتواصل.

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