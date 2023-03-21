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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الوادي الجديد تنظم برنامجًا تدريبيًا لإعداد وتأهيل القيادات الشبابية

صدى البلد

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الثلاثاء، أن كلية الآداب نظمت برنامجًا تدريبيًا لإعداد وتأهيل القيادات الشبابية، بالتعاون مع إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وإحدى جمعيات الكشافة المصرية، ومجموعة الواحة الكشفية بالمحافظة، ومشاركة أسرة طلاب من أجل مصر، وأتحاد طلاب كلية الآداب، وذلك بمشاركة 67 طالبًا وطالبة، بإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبدالسلام عباس وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وقال إن ذلك في إطار خطة الدولة للإهتمام بتنمية الكوادر الشبابية وتأهيلهم لسوق العمل ، بما يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة وحرصها الدائم على إعداد وتأهيل الطلاب للمساهمة بشكل فعال في تقدم ورقى المجتمع من خلال تزويدهم بالمهارات والقدرات العلمية، والعملية، والمهارات الحياتية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.

من جانبه، قال الدكتور إسلام عامر، عميد كلية الآداب بالوادي الجديد، إن البرنامج يهدف إلى إكساب الشباب الجامعي المهارات والمعارف والقيم الهامة التي تصقل شخصيته وتجعله قادرًا على إتخاذ القرارات للمساهمة بشكل فعال في بناء المجتمع وتقدمه.

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وأضاف الدكتور محمد عبدالسلام، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم تنفيذ البرنامج على مدار يومين، وتتضمن 6 جلسات تدريبية فعالة لمدربين محترفين بواقع 3 جلسات تدريبية في اليوم، وشمل اليوم الأول برنامج مهارات القيادة من خلال المدرب، محمد مسعد عوض، قائد تدريب دولي ومسؤول الجوالة والخدمة العامة بالجامعة، وشمل التدريب أنماط المتدربين للدكتورة شيماء محمد جاد الله رئيس قسم علم النفس بالكلية، وإدارة الاجتماعات للمدرب طارق عبدالحفيظ أبوزيد، مساعد قائد تدريب دولي ومدير ميكنة المدن الجامعية.

وأشار إلى أن جلسات اليوم الثاني شملت برنامج إدارة الوقت، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار للدكتورة دعاء حسني أبوجبل المدرس المنتدب بقسم الفلسفة، وتم ختام التدريب من خلال برناج التخطيط الاستراتيجي للدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية وأسرة طلاب من أجل مصر بكلية الآداب.

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