محافظ الوادي الجديد: بدء تطوير طريق البرمودي في الخارجة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول ٣ كم، ضمن خطة رفع كفاءة الطريق، مشيرا إلى البدء في رصف ووضع طبقة الإسفلت بالطريق تمهيدا لدخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن تطوير منطقة البرمودى بالخارجة ياتى استجابةً لمطالب المواطنين من مستخدمي طريق الخارجة/باريس وذلك حرصًا على سلامتهم.

من جانب اخر كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد افتتح مبادرة الإطعام الخيري للطلاب المغتربين بمقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وذلك بحضور الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي ومسئولي البنك.

ووجّه المحافظ بزيادة الطاقة الإنتاجية من الوجبات اليومية والبالغ عددها ٥٠٠ وجبة ساخنة يوميًا تُقدم للطلاب على مدار العام، وذلك للتوسع في توزيع الوجبات للأسر الأكثر احتياجًا والحالات المستحقة. مُجددًا تقديره وإمتنانه للمبادرات الخيرية التي يساهم البنك في تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة.