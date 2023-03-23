عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب فى حادث عبور مشاة بالبحيرة

مصرع طالب في البحيرة
مصرع طالب في البحيرة

لقى قبل قليل طفل مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق «مصر _ اسكندرية »الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

txt

تنفيذي البحيرة يطلق أسماء 3 شهداء على مدارس بمسقط رأسهم

txt

الكشف على 1517 مواطنًا خلال قافلة طبية بالبحيرة

مصرع طالب في البحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة مما أسفر عن مصرع طفل أثناء عبوره الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «عصام أحمد زيدان، 12 سنة، مقيم أسيوط، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة مصرع طفل وادي النطرون امن البحيرة وفاة طفل حادث مدير أمن البحيرة الطريق الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير الري يلقى بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

رضا عبد العال يعلن رفضه لخليفة فيريرا في الزمالك

شاركت مصر وفنلندا في تأسيسها..وزير الري يؤكد على أهمية انعقاد المجموعة الإقليمية

الري: عقد أسبوع القاهرة السادس للمياه بعنوان "العمل على التكيف لأجل الاستدامة"

احذر أمر يفسد الصوم .. يقع فيه الكثير أثناء السحور

رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى فى السحور؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ