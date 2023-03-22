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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي البحيرة يطلق أسماء 3 شهداء على مدارس بمسقط رأسهم

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة يطلق أسماء ٣ شهداء على مدارس

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح أمجد البنا المستشار العسكرى على إطلاق أسماء ٣ شهداء من أبناء المحافظة على رموز ومعالم بمسقط رأسهم، وذلك وفاء وعرفانا بالجميل وتخليداً لبطولاتهم وذكراهم .

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4330 مصحفاً وكتاب تفسير هدية خادم الحرمين لمحافظة البحيرة بمناسبة شهر رمضان

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بالصور.. احتفالية تكريم أمهات الشهداء والمثاليات بالبحيرة

تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد مصطفى سلمان احمد سليمان  نقيب احتياط بالقوات المسلحة ، على مدرسة شبرا الإعدادية بنات بدمنهور. والشهيد عبد الحميد على مبارك ابو طالب رقيب أول بالقوات المسلحة ، على مدرسة عزبة صبحى الابتدائية بالنبيرة مركز ايتاى البارود. والشهيد أحمد عبد الكريم عبد الحميد عبد العال جندى بالقوات المسلحة ، على مدرسة التفتيش الثالث الابتدائية بإدارة النوبارية التعليمية مركز ابو المطامير.

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