4330 مصحفاً وكتاب تفسير هدية خادم الحرمين لمحافظة البحيرة بمناسبة شهر رمضان

استقبلت اليوم الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية وتركى السلمان مدير مكتب القنصل

وفى بدايه اللقاء رحبت الدكتوره نهال بلبع بنائب سعاده القنصل على أرض محافظة البحيرة وقدمت له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

مؤكده على عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات، مؤكده أننا بلد واحد وشعب واحد وتربطنا علاقات تاريخيه وطيده.

كما أشادت بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكه العربيه السعودية تحت قياده الملك سلمان آل سعود

ومن جانبه أعرب القنصل عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة وبحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة



مشيرا الى أن مصر تسير بشكل كبير فى ركاب التنميه والبناء واقامه المشروعات القوميه الهامه فى ضوء القياده الحكيمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مؤكدا أن البحيرة تسير على نفس النمط وتمتلك مقومات إستثمارية كثيرة وعظيمه

وقاموا بتقديم هدية جلالة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة البحيرة

وهى عباره عن 130 كرتونة مصاحف كبيرة ومتوسطة وكتب تفسير باجمالى عدد 4200 مصحف وكتاب

ووجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير لجلالة الملك على هديته العظيمة ،