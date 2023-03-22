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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4330 مصحفاً وكتاب تفسير هدية خادم الحرمين لمحافظة البحيرة بمناسبة شهر رمضان

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

استقبلت اليوم الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية وتركى السلمان مدير مكتب القنصل

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وفى بدايه اللقاء رحبت الدكتوره نهال بلبع بنائب سعاده القنصل على أرض محافظة البحيرة وقدمت له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

مؤكده على عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات، مؤكده أننا بلد واحد وشعب واحد وتربطنا علاقات تاريخيه وطيده.

 كما أشادت بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكه العربيه السعودية تحت قياده الملك سلمان آل سعود

 ومن جانبه أعرب القنصل عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة وبحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة
  
 مشيرا الى أن مصر تسير بشكل كبير فى ركاب التنميه والبناء واقامه المشروعات القوميه الهامه فى ضوء القياده الحكيمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مؤكدا أن البحيرة تسير على نفس النمط وتمتلك مقومات إستثمارية كثيرة وعظيمه

وقاموا بتقديم هدية جلالة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة البحيرة
وهى عباره عن 130 كرتونة مصاحف  كبيرة ومتوسطة وكتب تفسير باجمالى عدد 4200 مصحف وكتاب

ووجهت نائب المحافظ الشكر والتقدير لجلالة الملك على هديته العظيمة ،

 

محافظة البحيرة المملكة العربية السعودية القنصل السعودية حلول شهر رمضان عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروعات القومية حلول شهر رمضان المعظم نائب محافظ البحيرة

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