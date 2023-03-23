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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع الفائدة بـ أمريكا .. مكاسب كبيرة في أسهم بورصات أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بصورة طفيفة في ختام تعاملات جلسة الأربعاء  بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة رفعًا طفيفًا متوقعًا لكنه لمح إلى أنه على وشك إيقاف الزيادات المستقبلية مؤقتًا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.15% إلى 447 نقطة، فيما صعد FTSE البريطاني بنسبة 0.41% مسجلاً 7566 نقطة، فيما أنهى DAX الجلسة مرتفعاً بنحو 0.14% عند 15216 نقطة، فيما ارتفع CAC الفرنسي بنحو 0.26% مسجلاً 7131 نقطة.

هذا وارتفعت أسهم شركات الطعام والمشروبات بنحو 1.3%، فيما انخفضت أسهم شركات الخدمات المالية بنسبة 1.1%.

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وأظهرت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 10.4% في فبراير ، بما يتجاوز توقعات المحللين عند 9.9%.

ويعقد بنك إنكلترا اجتماع سياسته النقدية اليوم الخميس، وتصل توقعات السوق برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 95%.

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رفع الفائدة

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتاً عن رفع تكاليف الإقراض لمستويات أعلى في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من فبراير مقابل سلة من العملات الأخرى مما يدعم الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

 

 

 

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