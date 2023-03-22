الأمور في بريطانيا تسير نحو الأسوأ.. التضخم يكسر الـ 10%

وصل التضخم في ‎بريطانيا خلال فبراير إلى منحنى جديد، كاسرا التوقعات التي قالت بانخفاضه، متخطيا حاجز الـ 10 %، وفق ماذكرت صحف بريطانية.



وتجاوز التضخم التوقعات مسجلا 10.4% ، وسط حالة من الاضطرابات والإضرابات العمالية، التي تطالب بزيادة الأجور.



يأتي ذلك، فيما توقع محللون لدى بنك كوميرز أن يحرز بنك إنجلترا أشواطا لخفض التضخم المرتفع في بريطانيا، وفي تلك الأثناء سيكافح الجنيه الإسترليني.



ويسعى بنك إنجلترا لخفض التضخم بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري، لكن حتى الآن، لا زالت البيانات الاقتصادية تنطوي على مخاطر صعودية للتضخم.

ووفق المحللين، فأن التضخم البريطاني إذا استمر أكثر بما يتوقعه بنك إنجلترا، فمن المرجح أن يؤثر موقفه المتشائم على الجنيه الإسترليني، وفي غضون ذلك، من المحتمل أن يستمر ضعف الجنيه الإسترليني خلال العام المقبل.