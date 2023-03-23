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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. تحرك عاجل من وزارة الداخلية لمواجهة الغلاء في رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن البدء بخطة تشمل القيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق عرضة لتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار وارتفاعه، حيث يفوق السعر الموازي بأكثر من 20 ألف دينار عن كل 100 دولار، السعر الرسمي للصرف، وهو فارق كبير يلقي بظلال سلبية كثيفة على الأسعار وحركة الأسواق، واستعدادات العراقيين لاستقبال شهر رمضان.

وارتفعت الأسعار عشية حلول رمضان، حيث شمل ذلك مختلف السلع والمواد الغذائية والتموينية بما فيها الأساسية منها، من لحوم ودواجن وبقوليات وأرز وزيوت وخضروات وفواكه.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، وصل سعر كيلو اللحم لأكثر من 22 ألف دينار (نحو 14.5 دولار)، فيما سعر كيلو الأرز الطويل الحبة بلغ قرابة 2500 دينار (أكثر من دولار ونصف)، أما قصير الحبة فيبلغ نحو 3 آلاف دينار (دولارين)، وكيلو البصل نحو ألفي دينار (دولار وربع تقريبا)، فيما عبوة زيت الطعام سعة لتر واحد بلغ سعرها نحو 3 آلاف دينار (دولارين).

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مراقبة الأسواق

وأكد المتحدث باسم الوزارة العراقية اللواء خالد المحنا، لوكالة أنباء العراق (واع)، أن "الحملة تشمل مراقبة الأسواق والمخازن لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان".

وأشار إلى أن "مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية تنشط في مثل هذه الأوقات لتعقب المخالفين وإلقاء القبض على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ونقلت "سكاي نيوز" عن خبراء اقتصاديين قولهم إن تذبذبات سعر الصرف في العراق هي ما يتسبب بالدرجة الأولى في حال عدم الاستقرار والغلاء التي تشهدها الأسواق العراقية منذ مطلع 2023، والتي توفر فرصة أمام تزايد جشع العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية، للتلاعب بالأسعار والاحتكار واستغلال زيادة استهلاك الناس للسلع والمواد مع قدوم رمضان.

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