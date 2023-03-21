أردوغان يعلن زيادة كمية المياه المتدفقة لـ العراق عبر نهر دجلة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا قررت زيادة كمية المياه المتدفقة لنهر دجلة بالعراق لمدة شهر .

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور أنقرة: "خلال محادثاتنا، ناقشنا العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق، بكل جوانبها وأكدنا إصرارنا على محاربة المنظمات الإرهابية، مع أهمية هذا الأمر بالنسبة لنا".

وتابع: "تركيا أكدت وتؤكد في كل الوسائل، أنها شقيقة وصديقة للشعب العراقي، وتركيا تؤكد أنها من أكثر الدول التي تحترم وحدة وسيادة الأراضي العراقية”.

وقال: "نحن دولة عانت كثيراً من المنظمات الإرهابية..ناقشنا محاربة كل المنظمات الإرهابية، بما يشمل حزب العمال الكردستاني وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، ونؤكد أننا مصممون على وقوفنا معا ضد كل أشكال المنظمات الإرهابية".

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "لقد أجرينا اليوم محادثات مثمرة وجادة وكانت واسعة ومعمقة..ركزنا على المجال الاقتصادي ووضعنا أساس مفاده تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران بالشكل الذي ينعكس على مجمل العلاقات السياسية والاجتماعية والأمنية بين البلدان".

وأضاف: "مشروع طريق التنمية والقناة الجافة، ليس فقط للعراق وتركيا، بل هو لكل المنطقة والعالم، وهو ممر عالمي لنقل الطاقة من دول المنطقة والعراق صوب العالم".

وتابع: "سيكون هناك خط سكة الحديد لنقل البضائع، كمرحلة أولى يستوعب 3 ملايين ونصف، طن ثم مرحلة متوسطة 7 ملايين ونصف وطن وسيكون هناك مجال لنقل الطاقة..هذا الأمر سيوفر فرصا هائلة لتركيا والعراق، وسيكون هذا الممر مركز استقطاب عالمي".

وقال: "وافقنا على منح الصلاحيات للسفير العراقي في أنقرة، والقنصلية في إسطنبول، لمنح التأشيرة بشكل مباشر لرجال الأعمال الأتراك".

وأضاف: "أشكر الرئيس أردوغان على التجاوب فيما يتعلق بزيادة حجم الإطلاقات المائية بالأنهار، وشرحنا حجم الكارثة في محافظات المياه خاصة بالمحافظات الوسطى والجنوبية بالعراق".