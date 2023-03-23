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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي بشأن الودائع في بنوك أمريكا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن كل الودائع في البنوك الأمريكية آمنة، مجددًا تعهده بمواصلة العمل لإعادة معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة النظام المصرفي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أقرت رفع الفائدة بربع نقطة، حاول باول تهدئة المخاوف بشأن الأزمة التي تعصف ببعض البنوك الأمريكية، قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم كل الأدوات ليظل النظام المصرفي "آمنًا وسليمًا".

وأضاف باول أن مشكلات البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي في الولايات المتحدة، وبالتالي؛ يجب التعامل معها، مؤكدًا أن كل الودائع في المصارف الأمريكية "آمنة"، إذ اتخذ البنك المركزي الأمريكي ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الإجراءات الضرورية واللازمة في مواجهة الأزمة التي هزت القطاع المصرفي الأمريكي.

رئيس الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي: نحاول إعادة مستويات التضخم إلى 2%

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

التضخم

قال باول إن تركيز الاحتياطي الفيدرالي ينصب في هذه الفترة على التشديد النقدي، وهذا مختلف عن التشديد الائتماني المرتبط بأزمة البنوك، مشددًا على أنَّ لهجة البنك المركزي الآن بشأن رفع أسعار الفائدة تحوّلت من الحديث عن "مواصلة رفع الفائدة" إلى الحديث عن "بعض الزيادات" في الفترة المقبلة.

وأوضح باول أن "توقعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض لأسعار الفائدة" خلال العام الجاري، "وسنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا إلى ذلك"، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية القادمة هي التي ستحدّد الاتجاهات بشأن الفائدة.

وقال إن انخفاض التضخم قد يأتي كنتيجة لتشديد ظروف الائتمان بين البنوك في أعقاب المشكلات الأخيرة، وليس بالضرورة كنتيجة للتشديد النقدي وحده، ولذلك يجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه كل هذه التطورات الأخيرة.

ولفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره أمس إلى أنَّ التضخم يواصل انخفاضه منذ 6 أشهر "وإن كان بوتيرة أبطأ مما نريده".

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