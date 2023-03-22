رئيس الفيدرالي الأمريكي: النظام المصرفي لا يزال آمنا ومتماسكا

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، أن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال آمنا.

وقال "باول"، إن “النظام المصرفي الأمريكي لا يزال آمنا ومتماسكا”.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أن “هدف الفيدرالي لا يزال إعادة التضخم إلى 2%”، مؤكدا أن “سوق الوظائف في أمريكا لا يزال قويا”.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، “النشاط في قطاع المساكن لا يزال ضعيفا بسبب ارتفاع الفائدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، إنها ستراقب عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرا إلى أن الزيادات تقترب من نهايتها.

وإلى جانب رفعها لتاسع مرة منذ مارس 2022، لاحظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد المعدل أن الزيادات المستقبلية غير مضمونة وستعتمد إلى حد كبير على البيانات الواردة.

وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد الاجتماع: “ستراقب اللجنة عن كثب المعلومات الواردة وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. تتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية الثابتة قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت”.

وجاءت النغمة اللينة وسط أزمة مصرفية أثارت مخاوف بشأن استقرار النظام.