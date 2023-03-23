شاهد.. افتتاح ملتقي الفن التشكيلي الأول بدمياط

افتتح اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط و مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي بدمياط وبحضور اكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بدمياط اليوم ، ملتقي الفن التشكيلي الاول للمراة بدمياط الذي نظمه فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة دمياط تحت اشراف الدكتورة غادة محمد الصياد وكيل كلية الفنون التطبيقية السابق عضو الفرع بمكتبة مصر العامة بدمياط .



حضر المعرض امال عبد الجليل مقرر مناوب الفرع و اعضاء الفرع منى عمارة و هدى عوض والاستاذة عزة فوزي والدكتورة مروة صالح و منى عبد الله ولفيف من المهتمين بالفنون التشكيلة.



شارك في المعرض ٥١ عارضة من الهواة والاكاديميين بعدد ٧٠ عمل فني في مجالات متنوعة مثل : الرسم والتصوير والنحت والخزف والنسيج والسجاد وطباعة المنسوجات والجرافيك والتصوير الفوتو غرافي.

وتميزت الاعمال بالتنوع والجمال الفني

اقيم الملتقي بهدف دعم المرأة ورعاية وتشجيع المتميزات في مجال الفن التشكيلي و مساهمة في الارتقاء بالوعي والتذوق الفني في المجتمع.

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