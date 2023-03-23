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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة مرعبة تحوّل النهار إلى ظلام دامس.. والسلطات الصينية تحذّر المواطنين|شاهد

صدى البلد

عرضت قناة العربية الأخبارية تقريرًا عن مشاهد مرعبة تبدو وكأنها من أفلام نهاية العالم لكنها العاصفة الرملية التي ضربت الصين وحولت النهار إلى ليل.

وعلقت إحدى المواطنين أنهم من النادر رؤية عاصفة رملية الآن وعندما تفتح الستائر وترى مثل هذا الطقس يصيبها الاندهاش ونحن نذهب إلى العمل لكن ستتواجد الرمال على رؤوسنا وملابسنا وتتمنى بذل الجهود في حماية البيئة وتقليل هذا الطقس السيء.

وأكد التقرير أن وسائل الإعلام المحلية كشفت أن هذه العاصفة أدت لارتفاع تلوث الهواء إلى مستوى خطر. والسلطات حذّرت السكان في بكين من الخروج من منازلهم وطالبتهم بالبقاء داخلها؛ موضحة أن الجزئيات تلوث الهواء زادت 37 ضعفاً عن المتوسط اليومي الذي حددته منظمة الصحة العالمية.

الطقس السي ظلام دامس بكين الصحة العالمية البيئة

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