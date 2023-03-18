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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة: سماعات الأذن خطر على الأطفال| والسبب

صدى البلد

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية نتائج دراسة عن خطورة استخدام سماعات الأذن للشباب؛ مضيفة أن بعض الشركات رصدت مبيعات سماعات الأذن في عام 2020. ووجدت أن مبيعات سماعات الأذن تجاوزت الـ100 مليون سماعة خلال شهر واحد.

 

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية حذرت من الاستخدام العشوائي لسماعات الأذن والذي قد يؤثر على نسبة لزوجة السائل الشمعي بالأذن والذي بدوره يحمي الأذن ويقوم على تنظيفها ومع الاستخدام العشوائي يقلل من فاعلية السائل الشمعي مما يؤدي لمشاكل سمعية للشخص.

 

وتابعت أن الصين رصدت حالة طفل عمره 10 سنوات لديه عفن أسود في الأذن نتيجة للاستخدام العشوائي لسماعات الأذن على فترات طويلة مما ينبئ بخطورة استخدام السماعات سواء البلوتوث أو العادية لفترة طويلة سواء للكبار أو الصغار على صحة الشخص وسلامة السمع.

منظمة الصحة العالمية الاستخدام أطفال تنظيف سماعات الأذن

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