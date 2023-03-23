جاءت لتصور الغروب فوثقت موتها.. فتاة تركية تسقط من أعلى مبنى بإسطنبول

عرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا عن الشباب والفتيات المهووسين بالتقاط فيديوهات خطيرة لنشرها على “تيك توك”، والنتيجة تكون توثيقا لموتهم.

وكانت كبرى دوغان إحدى هؤلاء الفتيات، وهي شابة تركية ذهبت لصديقتها وصعدت إلى سطح بناء مرتفع في إسطنبول لتوثيق غروب الشمس على “تيك توك”، وفجأة سقطت من الأعلى ولقيت مصرعها.

وأكد التقرير أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، لكن هناك الشابة الصينيه تشيا وشومي التي اعتادت تصوير أماكن شاهقة الارتفاع ونشرها على “تيك توك”، فلقيت حتفها وهي تصور من على رافعة بناء.

وأكد باحثون أن الأسباب التي قد تدفع البعض لتصوير فيديوهات خطيرة هو حالة تدعى إدمان الأدرينالين، حيث يعرضون أنفسهم للمخاطر لرفع مستوى هرمون الأدرينالين الذي يمنحهم إحساسا بالسعادة وكسب الإعجاب والتفاعل، لكن النتائج تكون مأساوية.