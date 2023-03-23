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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعاون بين حماة الوطن ومؤسسة أيدينا مع بعض لتركيب الأطراف الصناعية بالمجان

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

وقع حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب بروتوكول تعاون مع مؤسسة "أيدينا مع بعض" لتركيب الأطراف الصناعية تحت الكوع والركبة مجانا بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حميه الوطن والدكتورة ناريمان الرفاعي  أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب والدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن والمستشار القانوني لمؤسسة  أيدينا مع بعض "لتركيب الأطراف الصناعية "إبراهيم العناني ومحمد جمال مدير تنمية الموارد واحمد نجدي  مسئول اول تنمية الموارد والعديد من هيئة مكتب أمانة التضامن الاجتماعي.

يأتي هذا البروتوكول من دور الحزب المجتمعي لدعم مبادرة "وطن بلا إعاقة " "لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الهمم انطلاقا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهم لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الحزب أن هذالبروتوكول نواة لعدة بروتوكولات قادمة وسوف يعمم على باقي محافظات الجمهورية.

ويؤكد حزب حماة الوطن أنه حريص على توفير كل الدعم والمساندة لهذه المبادرة التي تعد من أولويات المرحلة الحالية لتخفيف العبء المادي والمعنوي عن ذوي الهمم وعن أهاليهم

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