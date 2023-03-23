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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصغرى 15.. إعلان جديد من الأرصاد عن طقس هذه الأيام في رمضان

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

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الصغرى 15.. إعلان جديد من الأرصاد عن طقس هذه الأيام في رمضان

وقالت خلال مداخلة هاتفية بقناة الاولي المصرية،:"اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية، ولكن هناك سحب منخفضة ومتوسطة وعالية تحجب جزءً من أشعة الشمس ما يقلل من درجات الحرارة، لذلك فإن الارتفاع طفيف.

وأوضحت منار غانم،:"الأجواء مائلة للدفء على سواحلنا الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء مائلة للحرارة إلى حارة في جنوب الصعيد نهارا، مشددةً على أن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ستشهد اختلافا بين فترتي النهار والليل، والصغرى تكون ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وستظل فترات الليل أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما حذرت من موجة تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل،مؤكدة أن درجات الحرارة ستنخفض مجددا.

 



 

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