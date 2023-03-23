تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

منخفض جوي قوي

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس أول أيام رمضان المبارك وفقا لبيان الأرصاد، محذرة من الأحوال الجوية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف التقرير المفصل، أن هناك تحذيرات من الأرصاد الجوية ، من سقوط أمطار غزيرة و رعدية على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وما يحيطهم، وانخفاض درجات الحرارة ،ونشاط الرياح، واستقبال حبات البرد بداية من عصر الجمعة حتى مساء السبت القادم.

منخفض جوي قوي



وتابع التقرير المفصل، أنه من المتوقع تعرض البلاد لمنخفض جوي قوي يومى الجمعة والسبت القادمين، وتتوافر فرص سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة التي تصل إلى حد السيول، ونشاط الرياح بسبب عواصف ترابية على بعض المناطق.