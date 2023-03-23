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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكاوى رمضان .. فلفل الزمالك: مبحبش اكل كتير عشان وزنى

صدى البلد

كشف محمود خليل  ،الشهير ب "فلفل "، حارس مرمى فريق اليد بنادي الزمالك  ،عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم .

وأشار " فلفل " عن طقوسه اليوميه بشهر رمضان، قائلا: "أستيقظ لاداء صلاة الظهر ، وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر ، والجرى أو التمرين  لآذان المغرب .

وأضاف "فلفل ": " بأن الجهاز الفنى للفريق يضع برنامجا خاصا للفريق بشهر رمضان ،حيث تكون التدريبات عقب الفطار ،حيث خوض المباريات أيضا عقب الفطار ".

وأكد "فلفل" بأنه يواظب علي صلاة التراويح علي حسب مواعيد البرنامج التدريبي  ،حيث من الممكن أن تتعارض مواعيد التدريبات في نفس وقت صلاة التراويح .

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان فأكد "فلفل " بأنه يحب جميع الأكلات ولكنه لا يحب أن يأكل كثيرا خشية من زيادة وزنه بهذا الشهر .

وأكد أنه يداوم علي ختم القران الكريم مرة بشهر رمضان .

ويذكر أن محمود خليل الشهير ب "فلفل" هو أحد الأعمدة الأساسية بفريق كرة اليد لنادي الزمالك ،حيث حصل مع الزمالك علي ١٣ بطولة ، و شارك مع المنتخب فى كاس العالم ٢٠١٥ و حصل علي بطولة افريقيا ٢٠١٦ و لعب اوليمبياد ريو ٢٠١٦ .

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