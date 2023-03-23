مشروبات ترطب الجسم.. احرص على تناولها بين الإفطار والسحور

من الضروري تناول كمية كافية من الماء عند الإفطار ويمكن لبعض المشروبات المعززة للطاقة التي يمكنك تناولها.



وينصح بتناول هذه المشروبات حيث تعمل على ترطيب الجسم فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تساعدك على تجديد سوائل جسمك.

وإليك أبرز تلك المشروبات وفقا لموقع hamad.qa

1- ماء جوز الهند

قد يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول فهو مشروب صحي لا يحتوي على مواد تحلية صناعية ، ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على رطوبتك ونشاطك خلال النهار.



2-عصير الحليب والتمر

التمر مغذي للغاية ويعزز المناعة أيضًا و هم من الأطعمة التي تؤكل مباشرة بعد صلاة المغرب. يفطر الكثير من الناس عن طريق تناول التمر لأنها سريعة وسهلة الأكل و يمكنك صنع مشروب مغذي من التمر في المنزل فقط افرغ التمر واخلطه مع الحليب وبمجرد أن ترى أن التمر قد اختلط بشكل جيد مع الحليب ، سيكون مشروبك المعزز للطاقة جاهزًا.



3-عصير الفاكهة

تعتبر عصائر الفاكهة مثالية لإخماد العطش ومليئة بالعناصر الغذائية الطبيعية التي يتم الحصول عليها من الفواكه الطازجة فهي لذيذة وسهلة التحضير ويمكنك صنع أي عصير فواكه من اختيارك.

يُنصح بتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والبرتقال والأناناس والخوخ والتوت والخوخ. يمكنك أيضًا صنع عصير فواكه مختلط لذيذ من كل هذه الفاكهة معًا.