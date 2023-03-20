ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على الحليب مع التمر فى رمضان؟

الافطار على التمر مع الحليب في رمضان يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام عند تناول وجبة الإفطار، فالجسم عندما يبدأ في امتصاص القيم الغذائية الموجودة في التمر، يبدأ الشعور بالجوع في الاختفاء.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد التمر مع الحليب عند الإفطار وفقا لموقع هيلثى..





- يساعد تناول التمر على تعزيز عمل الجهاز العصبي بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في التمر.





- سريع الامتصاص والوصول للمخ والعضلات، لإزالة الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة.





- غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.





- علاج للضعف الجنسي لاحتوائه على البورون وفيتامين أ.





- علاج لجفاف الجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لاحتوائه على فيتامين أ.





- علاج لأمراض الجهاز الهضمي العصبي لاحتوائه على فيتامين ب1.





- علاج لسقوط الشعر وإجهاد العينين والتهاب الأغشية المخاطية لتجويف الفم والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب2.





- علاج للإلتهابات الجلدية لاحتوائه على فيتامين النياسين.





- علاج أمراض اللثة وضعف الأوعية الدموية الشعرية وضعف العضلات والغضاريف لإحتوائه على فيتامين ج.





- علاج الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم.