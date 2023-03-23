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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 21 مخالفة تموينية في مطروح

حملات تموينية على
حملات تموينية على الاسواق بمطروح

نظمت مديرية تموين مطروح حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة مرسى مطروح بمشاركة مباحث التموين.


وأوضحت هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح أنه تحرر عددا من المخالفات التموينية المتنوعة بعدد ٢١ مخالفة كان أبرزها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن عدد 698 قطعة مختلفة الحجم والشكل من العصائر والمشروبات الغازية والبن والألبان.
وأضافت كما تم ضبط لحوم للبيع غير مغطاة و4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة وعدد 7 مخالفات لعدم حمل شهادات صحية و7 مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة ومخالفتان لبيع بأزيد من الأسعار المقررة.

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ومن جانبه وجه محافظ مطروح بتضافر جهود كافة القطاعات المعنية وتكثيف الحملات علي الأسواق ومختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والتيسير عليهم خلال الشهر المبارك.

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