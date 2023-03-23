1500 كرتونة رمضان من البنك الزراعى المصري لـ مطروح

استقبلت محافظة مطروح القافلة الرمضانية لكراتين المواد الغذائية المهداة من البنك الزراعي المصري للمحافظة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية مع استقبال شهر رمضان الكريم.

وصلت ١٥٠٠ كرتونة، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والمحاسب أسامة المصري رئيس قطاع اسكندرية ومطروح بالبنك الزراعى المصرى و أحمد عطية رئيس المنطقة، والمحاسب جمال خليل مدير البنك الزراعى بمطروح و فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى.



ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والتعاون المثمر مع محافظة مطروح وكذلك جهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.