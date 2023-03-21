أقدم عطار فى مطروح يكشف أسرار الأعشاب الصحراوية

تحظى محافظة مطروح بوجود العديد من الأعشاب في صحرائها والذي كان إلى وقت قريب لا يعرف الكثير أهمية تلك الأعشاب.



عم فوائد العطار يعد أقدم عطار أعشاب في مطروح فقد عرف قيمة هذه الأعشاب وبرع في تركيباته لتحقيق استفادة من تلك الأعشاب.



يقول فوائد العطار خلال لقاء مع صدى البلد عن تاريخ عمله بتركيبة الأعشاب واهم الأعشاب التي وصل لها خلال سنوات عملة بالأعشاب والتي تخطت 43 عاما أن بدايته في العمل بتلك المهنة بسبب والدة والذي كان يعمل بالقاهرة في أحد محال العطارة بتركيب الأعشاب والذي تعلمها منه مضيفا أنه قام بعد انتهاء من تعليمه وانتهاء التجنيد وذلك في شهر أبريل بزيارة لمحافظة مطروح لزيارة شقيقي الذي كان يعمل بمحل لبيع الحلويات.



وأشار: توجهت للصحراء بعد أن لاحظت فى طريقي لمطروح أن الصحراء تكتسي باللون الأخضر لأجد بالصدفة العديد من الأعشاب غير مستغلة والتى يجهلها الكثير ولا يعرفون قيمتها.



وأضاف اشتريت كارته وهي وسيلة الانتقال بمطروح قديما وقمت بتأجير محل وبدأت في بيع الأعشاب وبعض المواد الغذائية لاكون أول من عمل بالأعشاب في محافظة مطروح.

وأوضحت بدأت في أخذ الأعشاب من الصحراء وقمت بغسلها ونشرها في الظل لانت الأعشاب عندما تنشر في الشمس تفقد قيمتها مضيفا أن مطروحا تحتوي على العديد من الكنوز في مناطقها الممتدة في الصحراء والتي تعد من أجود أنواع الأعشاب وتعالج العديد من الأمراض.



وقال إن الأعشاب تعالج على المدى البعيد الأمراض وتحقق العديد من الفوائد للجسم مضيفا أن هناك أعشابا لعلاج القولون والبواسير وحساسية الصدر والتهابات الكلى والصديد والسكر أو الفطريات في القدم واشار ان ورق التين البرشومي يعتبر من اهم منظمي الهرمونات في الجسم واكتشفت ذلك بعد ان قمت بتحليله عن طريق اطباء متخصصين.



اعشاب للكلى والصديد الاعشاب سواء للضرطه والسكر او الفطريات في القدم

واضاف أن من أهم تلك الأعشاب عشبة الارنب وحشيشة الليمون والبصل الفرعونى الابيض والاحمر بالإضافة إلى بصل تحتمس والذى ينمو على الشواطئ وكذلك الروبية والترفاس والقرطاب.

وعن نصيحته للمواطنين بخصوص استخدام الأعشاب أكد الحاج فواد على ضرورة الصبر على الأعشاب عند استخدامها لأنها تعالج المرضى على فترات أطول من الأدوية والمضادات الحيوية كما أن الأعشاب يجب ألا تحفظ في الثلاجة حتى لا تفقد قيمتها لافتا أنه يعشق عملية تركيب الأعشاب التي برع فيها كثيرا.