بختم القرآن.. الفنانة عنبر تكشف عن طقوسها الرمضانية.. فيديو

كشفت الفنانة عنبر عن طقوسها خلال شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أنها تحب روح العبادة والالتزام وختام القرآن الكريم والصلاة، بالإضافة إلى إقامة العزومات بداية من الأسبوع الثاني، وأتابع مسلسلات وزملائي، فضلا عن مصالحة المتخاصمين وزيارة الأصدقاء والأهل.



وأضافت الفنانة عنبر خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنا بعتبره أحلى شهور السنة، ووالدتي علمتني أصالح أي حد مخاصمه وعندي ولاء لود الأهل وعلمتني الجدعنة والحنية وأكون بنت بلد".



تابعت الفنانة عنبر، هناك نجوم كبار وقاعدين في البيت مش لاقيين شغل، مضيفة: الجيل الجديد من الفنانين من كثرة مشاركتهم في الأعمال مش مركزين في الأدوار عايز يقول الكلمتين عشان يروح المسلسل التاني في ممثلين بيشاركوا في 5 أعمال خلال رمضان وده غلط.

