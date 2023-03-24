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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد مشايخ سيناء: مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات

سيناء
سيناء

أكد الشيخ براهيم أبو عليان، أحد مشايخ سيناء، أن مصر كانت ضمن الدول المستهدفة بالمخطط الاستعماري، مشيرا إلى أن مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات.

 

وقال إبراهيم أبو عليان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مشروعات استعمارية عالمية استهدفت الوطن العربي، والعمل على ضرب استقراره.

 

أحد أهداف المخطط الاستعماري

وتابع أحد مشايخ سيناء، أن سيناء هي المستهدف الأول والأخير لضرب مصر، مؤكدا أن زرع الإرهاب في سيناء هو أحد أهداف المخطط الاستعماري.

سيناء الوطن العربي مصر مصطفى بكري حقائق واسرار

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