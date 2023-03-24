أحد مشايخ سيناء: مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات

أكد الشيخ براهيم أبو عليان، أحد مشايخ سيناء، أن مصر كانت ضمن الدول المستهدفة بالمخطط الاستعماري، مشيرا إلى أن مصر ستبقى إلى الأبد رغم كل المؤامرات.

وقال إبراهيم أبو عليان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مشروعات استعمارية عالمية استهدفت الوطن العربي، والعمل على ضرب استقراره.

أحد أهداف المخطط الاستعماري

وتابع أحد مشايخ سيناء، أن سيناء هي المستهدف الأول والأخير لضرب مصر، مؤكدا أن زرع الإرهاب في سيناء هو أحد أهداف المخطط الاستعماري.