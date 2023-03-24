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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عليوة: السلفية الجهادية هي ثاني التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسيناء

اللواء أحمد عليوة،
اللواء أحمد عليوة، أحد أبطال الشرطة في سيناء

أكد اللواء أحمد عليوة، أحد أبطال الشرطة في سيناء، أن أبناء سيناء بالفطرة لا يميلون للتطرف، مشيرا إلى أن ضرب الحركة السياحية كانت أهم أهاف الارهابيين. 

 

وقال أحمد عليوة، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، السلفية الجهادية هي ثاني التنظيمات الإرهابية التي ظهرت في سيناء، وكانت السبب وراء العمليات الإرهابية التى تمت.

 

معلومات خطيرة حول هجوم من عناصر حركة حماس

وتابع  أبطال الشرطة في سيناء، أنه أوجه الشكر لأبناء سيناء لوقوفهم بجانب الدولة المصرية في 28 يناير، موضحا أنه تلقى معلومات خطيرة حول هجوم من عناصر حركة حماس على مقر قوات الشرطة في سيناء في هذا اليوم الفاصل في تاريخ مصر.


 

مصطفى بكري التنظيمات الإرهابية الدولة المصرية الشرطة الإرهاب

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